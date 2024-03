A briga para assumir o trono no WTA 1000 de Indian Wells continua acirrada, com favoritas espantando as zebras e avançando no começo da jornada desta segunda-feira. Sem a atual campeã, Elena Rybakina, ausente por problemas médicos, duas candidatas pelo troféu no deserto da Califórnia ganharam bem e se classificaram às oitavas: a belarussa Aryna Sabalenka e a americana Coco Gauff, fortes candidatas ao troféu ao lado de Iga Swiatek, a líder do ranking.