Aryna Sabalenka é mais uma favorita a se despedir do WTA 1000 de Indian Wells. Abusando dos erros e visivelmente irritada, a número 2 do mundo foi superada nesta quarta-feira pela americana Emma Navarro, parciais de 6/3, 3/6 e 6/2 após 1h57 de jogo nas oitavas de final. Antes, já haviam se despedido as Top 10 Jessica Pegula (5ª), Ons Jabeur (6ª), Marketa Vondrousova (7ª), Qinwen Zheng (8ª) e Jelena Ostapenko (10ª). Elena Rybakina, atual campeã e cabeça 4 desistiu antes de a competição começar. Em contrapartida, Coco Gauff, a 3ª favorita, arrasou com a belga Elise Mertens, com 6/0 e 6/2.