Autor do gol que garantiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista ao Palmeiras, no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, o atacante Rony espera ganhar cada vez mais espaço para recuperar a posição de titular no time comandado por Abel Ferreira. Reserva de luxo, entrando em todos os jogos, o jogador ainda prega respeito e atenção conta a Ponte Preta, sábado, pelas quartas de final do Estadual.