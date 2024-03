A confirmação que o Campeonato Brasileiro não será paralisado durante a disputa da Copa América, no meio do ano, causou revolta em muitos clubes do País, sobretudo aqueles que devem ter jogadores convocados, pois seriam até nove rodadas com desfalques. Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções masculinas,afirmou nesta segunda-feira que a Confederação brasileira de Futebol (CBF) fará de tudo para que os clubes não sejam prejudicados.