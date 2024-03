Após ser derrotada pela Colômbia na sexta-feira, a seleção da Espanha pode ter um desfalque de peso para o amistoso com o Brasil, nesta terça, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O volante Rodri, referência do meio-campo espanhol, foi baixa no treino desta segunda e virou dúvida para enfrentar a equipe de Dorival Júnior.