O zagueiro Robert Renan, de apenas 20 anos, usou as redes sociais para pedir desculpas pela eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do Juventude. O defensor desperdiçou a última cobrança do time colorado ao bater com uma cavadinha, o que facilitou a defesa do goleiro Gabriel Vasconcellos. O defensor chegou a ser alvo de ofensas racistas.