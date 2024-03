Após ter apresentações ruins e confessar que precisava buscar por ajuda psicológica, Richarlison vive outra fase graças à terapia. Dorival Júnior o manteve na lista de convocados para a seleção brasileira mesmo depois de ele machucar o joelho. O novo momento do atacante do Tottenham foi marcado por superação de lesões antigas causadas por estresse e reencontro com o bom futebol.