Depois de 10 anos, a seleção brasileira volta a contar com auxílio psicológico. Sob a direção de Dorival Júnior, a equipe terá Marisa Santiago na comissão técnica ajudando os jogadores. A novidade foi motivo de vibração para o atacante Richarlison, que revelou nesta terça-feira ter parado no "fundo do poço" no fim de 2023 e que só conseguiu se reerguer graças a ajuda profissional.