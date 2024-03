O gol sofrido no fim pelo Grêmio na vitória sobre o Caxias por 2 a 1, neste sábado, no estádio Centenário, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, não abalou os ânimos do técnico Renato Portaluppi. Ele comemorou a vantagem, mas fez alerta para o duelo de volta, que acontecerá no dia 26 de março (terça-feira), às 21h, em Porto Alegre.