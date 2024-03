Confirmando seu favoritismo, o Red Bull Bragantino garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Com dois gols do uruguaio Thiago Borbas e um de Vitinho, o time de Bragança Paulista superou a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em jogo único das quartas de finais.