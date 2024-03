A torcida Real Madrid tinha a expectativa de festejar os 122 anos de fundação do clube, nesta quarta-feira, com uma tranquila classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. Depois de vencer na Alemanha, por 1 a 0, o time espanhol sofreu muito para empatar, por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, e eliminar o calente RB Leipzig.