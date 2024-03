O Real Madrid derrotou o Celta, neste domingo, no Santiago Bernabéu, por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti mantém vantagem na liderança, ao somar 69 pontos, contra 62 do Girona e 61 do Barcelona. O time perdedor permanece com 24 pontos, em 17º lugar. Restam dez rodadas.