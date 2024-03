Os carros de Fórmula 1 só voltam à pista daqui dez dias, no Grande Prêmio do Japão. Mas os torcedores locais ganharam um bom motivo para lotarem as arquibancadas em Suzuka. A equipe RB anunciou nesta terça-feira que usará o jovem Ayumu Iwasa na vaga de Daniel Ricciardo no primeiro treino livre. Desta maneira, a escuderia terá dois pilotos japoneses na atividade, já que conta com Yuki Tsunoda.