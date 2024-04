Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Las Palmas pelo placar magro de 1 a 0. Apesar do amplo domínio diante de um rival bem mais fraco, o time catalão suou para vencer. Raphinha, com uma assistência de João Félix no segundo tempo, fez o gol decisivo da partida, que ocorreu no estádio Olímpico Lluís Companys - o Camp Nou está em reformas e deve reabrir aos torcedores só na próxima temporada.