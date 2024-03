Raniele completou na terça-feira dois meses de Corinthians. O pouco tempo no primeiro clube gigante da carreira, contudo, já o fez cair nas graças da torcida, que está eufórica com o espírito de luta do volante de 27 anos. O baiano de Barra Grande não esconde estar vivendo a ápice da carreira e espera cativar ainda mais as arquibancadas. Para isso, acredita em realização de um grande Brasileirão e Copas do Brasil e Sul-Americana, na qual a equipe estreia diante do Racing, dia 2 de abril, no Uruguai.