O São Paulo pode ter um reforço de peso para a partida contra o Ituano, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O lateral Rafinha treinou normalmente e pode aparecer no duelo que pode definir a classificação do clube tricolor às quartas de final do torneio.