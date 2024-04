O Flamengo terá força máxima para enfrentar o Nova Iguaçu neste sábado, às 17h, no Maracanã, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. No treino desta sexta-feira, o técnico Tite contou com o retorno de Pulgar, recuperado de um desgaste muscular no quadríceps direito. As exceções são Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em antidoping, e Gerson, em recuperação de uma hidronefrose renal.