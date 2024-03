Com o astro Kylian Mbappé mais uma vez começando a partida no banco de reservas, o Paris Saint-Germain somou o terceiro empate consecutivo (2-2) na Ligue 1, neste domingo (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, diante do Reims, cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.