O atacante Venícius, recém-chegado ao clube de um empréstimo junto ao Inter de Lages-SC, vai ser mais uma opção do técnico João Brigatti para as quartas de final do Campeonato Paulista. Sem poder contar com o meia Dudu Scheit e o atacante Gabriel Novaes, expulsos diante do Santo André, a Ponte Preta pretende inscrever o atleta na competição.