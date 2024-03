Não foi de forma tranquila, mas a Ponte Preta está classificada às quartas de final do Paulistão. Neste domingo, visitou o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e foi derrotada por 1 a 0. Entretanto, foi beneficiada pelo empate sem gols do Água Santa com o Corinthians e avançou, enquanto os mandantes foram rebaixados.