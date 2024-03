A Ponte Preta tem a fórmula para desbancar o favoritismo do Palmeiras neste sábado, na Arena Barueri, e conseguir a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Ciente da superioridade do adversário, dono da melhor campanha geral e único invicto no campeonato, o elenco ponte-pretano prega união e concentração para surpreender.