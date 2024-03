Focada nas quartas de final diante do Palmeiras no próximo sábado, às 18h30, na Arena Barueri, a Ponte Preta oficializou no começo da tarde desta quarta-feira um novo reforço para sequência da temporada de 2024. Trata-se do atacante Venícius, de 25 anos, que estava acertado com o time campineiro há alguns dias e até já foi inscrito para o mata-mata do Paulistão.