Depois de perder o volante Gustavo Bochecha para o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta acelerou as negociações frente ao também volante Lucas Buchecha e do atacante Everton Brito, ambos da Inter de Limeira. A pressa também se deu pelo fato da Série B do Campeonato Brasileiro ter daqui um mês. A informação é do repórter Pedro Lino, do Portal Futebol Interior.