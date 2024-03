A seleção uruguaia não conta mais com o lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, para os dois amistosos da Data Fifa da próxima semana. O uruguaio perdeu o voo que o levaria ao encontro da delegação após uma mudança na programação da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). A equipe uruguaia está na Espanha, onde enfrenta a seleção do País Basco, no sábado.