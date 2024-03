O Brasil terá apenas um representante na final da etapa masculina do Skate Park no Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Pedro Quintas avançou com um sexto lugar e acabou sendo o único representante do país vivo na briga pelo título, já que Luizinho, Augusto Akio, Pedro Barros e Pedro Carvalho acabaram eliminados na semifinal deste sábado.