Aos 17 anos, Endrick é o jogador mais valioso do Brasil. A joia do Palmeiras, que vai se transferir para o Real Madrid no meio do ano, está no topo de uma lista divulgada pelo Observatório do Futebol (CIES). O zagueiro Murilo, parceiro do atacante no clube e agora na seleção brasileira, também está no Top 10, que ainda conta com Yuri Alberto, do Corinthians, e tem metade dos postos ocupados por atletas do Flamengo.