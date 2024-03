O Palmeiras informou nesta segunda-feira que irá tomar medidas legais cabíveis contra John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, após o clube ser mencionado pelo americano nas denúncias contra a arbitragem brasileira. O time alviverde aproveitou para cutucar o empresário, afirmando que ele se comporta como um típico dirigente do futebol nacional, e relembrou a conquista do Brasileirão do ano passado após virada histórica na competição sobre o alvinegro carioca.