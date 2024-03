O Palmeiras foi a campo na Academia de Futebol na manhã deste domingo para dar continuidade à sua preparação para o confronto com o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista na quinta-feira, no Allianz Parque. O time encerrou a primeira fase do torneio estadual de forma invicta pelo terceiro ano consecutivo e avançou às semifinais após uma vitória expressiva sobre a Ponte Preta por 5 a 1.