A final do Campeonato Paulista está definida entre Palmeiras e Santos. O primeiro jogo será já neste domingo de Páscoa, na Vila Belmiro. A decisão será no dia 7 de abril, no Allianz Parque. Será a 11ª vez que as equipes decidem o Paulistão, em uma história que tem quase 100 anos. A final também marca o duelo entre a primeira e segunda melhor campanha desta edição do Estadual.