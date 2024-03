O Corinthians pode ter algumas novidades para enfrentar o São Bernardo nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Primeiro de Maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após mais de 40 dias sem entrar em campo por causa de uma artroscopia no joelho esquerdo, o lateral Diego Palacios realizou parte do treinamento com o restante do elenco nesta terça-feira e aumentou a expectativa sobre o seu retorno.