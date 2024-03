Um conhecido do futebol gaúcho pode cruzar o caminho de Grêmio ou Inter na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Gomes realiza uma campanha marcante com o Sampaio do Corrêa. Há três anos, o clube maranhense não ia tão longe no torneio. A classificação foi conquistada com a vitória por 5 a 3 sobre o Ferroviário no pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal da partida disputada na quarta-feira (13).