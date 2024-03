Na disputa pelos primeiros lugares da Conferência Oeste, o Denver Nuggets levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves na madrugada desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA, e bateu o rival em jogo emocionante pelo apertado placar de 115 a 112. Segundo e terceiro colocados respectivamente, as duas equipes apresentaram um confronto intenso com disputa pela vitória até o final do duelo.