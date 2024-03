Com uma boa atuação do pivô Nikola Jokic, o Denver Nuggets derrotou o San Antonio Spurs por 117 a 106 na rodada de sexta-feira e retomou a liderança da Conferência Oeste. Atuais campeões da NBA, os Nuggets acumulam 47 vitórias e 20 derrotas na temporada, já os Spurs ocupam a lanterna da Conferência com 14 triunfos em 67 jogos.