O Napoli chegará ao confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Barcelona, terça-feira, no Camp Nou, pressionado. Nesta sexta-feira, a equipe cedeu o empate ao Torino no estádio Diego Armando Maradona, por 1 a 1, no Campeonato Italiano, e desperdiçou a chance de entrar na briga por vaga às competições europeias da próxima temporada.