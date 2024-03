Depois da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que encerrou uma série de 13 triunfos consecutivos, a Inter de Milão só empatou neste domingo. Líder do Campeonato Italiano, o time do técnico Simone Inzaghi ficou no 1 a o 1 com o Napoli, que também caiu na Liga dos Campeões. O gol do empate do Napoli, marcado no fim do jogo, foi do zagueiro brasileiro Juan Jesus, de 32 anos e que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre.