Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 37 anos, a nadadora Joana Neves, multimedalhista paralímpica e campeã mundial, também conhecida pelos apelidos "Peixinha" e "Joaninha". De acordo com nota divulgada pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte (SADEF-RN), clube pelo qual competia, a paratleta potiguar estava no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, na noite de domingo, quando passou mal. Por isso, foi levada ao hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.