Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o técnico Gabriel Milito fará sua estreia no comando do Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, neste sábado, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O treinador já começou a implementar seu estilo de jogo e indicou um time com três defensores.