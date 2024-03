O Milan sofreu, mas conseguiu largar na frente por vaga nas quartas de final da Liga Europa ao derrotar o Slavia Praga por 4 a 2, no estádio San Siro, em Milão, pela partida de ida das oitavas de final. O time rossonero jogou boa parte do duelo com um jogador a mais. Ainda nesta quinta-feira, o Olympique de Marselha fez sonoros 4 a 0 no Villarreal. Já o Benfica empatou por 2 a 2 com o Rangers, da Escócia.