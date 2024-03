Com um gol do suíço Okafor, aos 43 minutos do segundo tempo, o Milan derrotou a Lazio, nesta sexta-feira, em Roma, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Com os três pontos, o time do técnico Stefano Pioli chegou a 56 e ficou apenas um atrás da vice-líder Juventus. A Internazionale lidera com 69.