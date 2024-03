O Milan não tomou conhecimento do Sparta Praga no confronto das oitavas de final da Liga Europa. Depois de fazer 4 a 2 em Milão, o time italiano voltou a somar os três pontos, desta vez com 3 a 1 na República Checa, nesta quinta-feira, para avançar com 7 a 3 no agregado. Depois de perder na ida, o West Ham contou com gol do brasileiro Lucas Paquetá para revirar a eliminatória com o Freiburg em grande estilo: 5 a 0. No sufoco, Olympique de Marselha e Benfica também se garantiram.