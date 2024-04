Apesar de ter ficado com dez jogadores em campo desde o final do primeiro tempo com a expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 neste domingo (31), no estádio Vélodrome, no jogo que fechou a 27ª rodada do Campeonato Francês.