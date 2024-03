Daniil Medvedev reencontrará Carlos Alcaraz na decisão do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. De forma dramática, ele venceu Tommy Paul por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2, em 2h23min de partida. O americano acabou torcendo o tornozelo durante o confronto e não conseguiu superar as dores para chegar à final. Com isso, acabou eliminado.