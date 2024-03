Atual campeão em Miami, o russo Daniil Medvedev está a um jogo de defender o título. Em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (28), o terceiro cabeça de chave do Masters 1000 superou Nicolás Jarry e a empolgada torcida chilena investindo no potente saque para avançar à semifinal com 6/2 e 7/6 (7), na qual reencontra o italiano Jannik Sinner, de quem ganhou na decisão de 2023.