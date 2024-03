Mbappé é avesso às entrevistas. Evita ao máximo falar, mas não teve como escapar antes do amistoso da França com a Alemanha, neste sábado, em Lyon, por ser o capitão dos Bleus. E óbvio que ninguém queria saber sobre como seria o duelo europeu, e sim sobre o futuro do atacante, que já anunciou a saída do Paris Saint-Germain e é dado como certo no Real Madrid. O camisa 7 desconversou sobre acerto com os espanhóis e revelou que sonha jogar a Olimpíada de Paris.