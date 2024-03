Após desfalcar o Palmeiras nos últimos sete jogos do Campeonato Paulista, Mayke retornou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no MorumBis. O lateral comemorou o retorno antes do previsto e revelou que o principal objetivo agora é conquistar a liderança na classificação geral, o que pode levar o técnico Abel Ferreira escalar força máxima frente ao Botafogo, neste sábado, às 18h, na Arena Barueri.