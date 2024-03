O meio-campista Matías Rojas entrou com uma ação contra o Corinthians na Fifa cobrando dívida de aproximadamente R$ 40 milhões. O valor é referente à quantia que o jogador paraguaio teria a receber, incluindo salários e direitos de imagem, até o fim de seu vínculo com o clube, em junho de 2027. Recentemente, ele rescindiu contrato com o time do Parque São Jorge, mas não chegou a um acordo pelo pagamento.