Em jogo com gols somente nos acréscimos do segundo tempo, o Manchester United jogou mal neste sábado, levou um sufoco ao longo dos 90 minutos, mas saiu de campo com um suado empate por 1 a 1 com o Brentford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O Brentford foi melhor em campo, acertou três bolas na trave e registrou 31 finalizações, porém não conseguiu somar os três pontos.