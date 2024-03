O Manchester United quebrou a série de duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês ao derrotar o Everton por 2 a 0, neste sábado, no Old Trafford, pela 28ª rodada. Com isso, firmou-se na sexta colocação, com 47 pontos, começando a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.