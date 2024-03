O atacante Marcelo Moreno fará sua despedida do Cruzeiro no dia 07 de abril, horas antes da final do Campeonato Mineiro diante do Atlético-MG, marcado para as 15h30, no Mineirão. O duelo será o de volta é com o mando cruzeirense, já que a primeira partida será neste sábado, dia 30, às 16h30, na Arena MRV. Já foram vendidos mais de 45 mil ingressos.