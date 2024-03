Última representante do país em Indian Wells, Luisa Stefani se despediu nesta quarta-feira (13), em duelo válido pelas quartas de final de duplas do WTA 1000. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, a brasileira foi derrotada para as principais favoritas ao título: Hsieh Su-wei, de Taiwan, e Elise Mertens, da Bélgica, parciais de 6/1 e 6/3.